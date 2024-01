Lunghe file nei negozi di dolciumi, a Bari le “befane” sono al lavoro

Calze da riempire per i piccoli ma anche… per i più grandi. Sono già al lavoro mamme, nonne e zie a cacca di cioccolatini, merendine e, perché no, di pezzi di carbone. Gli storici negozi di dociumi della città di Bari sono stati presi d’assalto già in prima mattinata: l’obiettiva evitare le file chilometriche che si ripropongono ogni anno. La tradizione della “calza” è molto diffusa nel capoluogo pugliese. Non c’è famiglia che non lasci una calza vuota nella notte tra il 5 e il 6 di gennaio quando una vecchietta buona, ma anche timida e piuttosto scontrosa. arriverà nelle case di tutti per riempire le calze di dolci. Si racconta che, se qualcuno la incontrasse di persona, lei gli darebbe un colpetto con la scopa: ecco perché, la notte dell’Epifania, è meglio dormire e non gironzolare per casa.