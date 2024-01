Madonna, a 65 anni è ancora la regina del pop e della trasgressione

Soundtrack da ascoltare durante la lettura: “Like a Virgin”

Londra 14 Ottobre 2023 – Città del Messico 26 Aprile 2024. 79 date totali.

Madonna non è di certo più una ragazzina, ma è sicuramente una grandissima popstar.

A seguito del ricovero in terapia intensiva risalente a giugno, a causa di un’infezione batterica, ha dovuto riorganizzare il “Celebration Tour” che sarebbe dovuto partire lo scorso 15 luglio dalla Rogers Arena di Vancouver ed è poi stato spostato a Londra in data 14 Ottobre 2023.

Nel “Celebration Tour” nessun album nuovo, nessun nuovo brano, ma solo i più grandi successi.

Successi di quella che è una carriera artistica quasi senza precedenti: trentacinque anni di carriera, tredici album pubblicati, dieci tour mondiali, oltre 350 milioni di dischi venduti.

Una costante: determinazione. “Sono forte e ambiziosa, so esattamente cosa voglio. Se ciò fa di me una stronza, okey”.

Madonna, nel corso degli anni, è stata definita anche l’artista più provocatoria dei nostri tempi, e probabilmente ha fatto da apripista ad altre grandi artiste come Lady Gaga, Miley Cyrus e Rihanna.

Regina della trasgressione ma anche di una libertà e sessualità disinibita, aperta.

“Like a Virgin” è il primo segnale di questa personalità prorompente, di un pensiero fuori dalle righe, da cui nasce anche “Material Girl”. Se “Like a Virgin” con i suoi testi espliciti e immagini suggestive diventa inno di emancipazione femminile da un lato, dall’altro diventa sfida alle convenzioni sociali, proprio come “Material Girl”. Pubblicata nel 1985, è una interpretazione satirica del materialismo e diventa trampolino di lancio per la carriera trasformativa della popstar.

Ma è “Like a prayer” il suo più grande e controverso successo. Nel testo ci sono riferimenti alla religione, che richiamano la sua educazione cattolica, ma scritti in un modo che possano essere facilmente fraintesi, diventando allusioni sessuali. “When you call my name, It’s like a little prayer, I’m down on my knees, I wanna take you there” – “Quando chiami il mio nome, è come una piccola preghiera, sono in ginocchio, voglio portarti lì”. Oltre ai testi, sono le immagini del videoclip ad infastidire notevolmente il Vaticano: oltre 5 minuti e mezzo di filmato in cui si vedono simboli cattolici, ma anche croci che bruciano, uomini neri ingiustamente accusati, interni di chiese.

La decade prosegue con il trasgressivo Blond Ambition Tour e con il libro fotografico “Sex” e l’album “Erotica”, era in cui Madonna appare come una dominatrice sadomaso.

Madonna, ad oggi 65enne, fa ancora discutere e parlare di sé proprio come ai suoi esordi. Non è stato solo il suo sound a diventare virale ma anche ogni suo look. Uno stile trasformista e camaleontico, fatto di leggins in pizzo, gonne in pelle, accessori rosso fuoco e croci. Se c’è una costante in ogni look è proprio la croce, decontestualizzata dal significato religioso, in segno di ribellione alla chiesa.

E dopo trentacinque anni di carriera, è ancora Madonna la Regina della musica pop. E lo ha dimostrato anche nelle tappe del tour a Milano qualche mese fa: 26 brani e 17 cambi d’abito.

Ha ancora quella grinta, quella dedizione e quella passione che da sempre amiamo di lei.

