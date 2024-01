Trani, a fuoco tre auto: in corso le indagini

Tre auto danneggiate. È il bilancio dei danni della notte appena trascorsa a Trani dove sono in corso le indagini, da parte dei Carabinieri, per comprendere le dinamiche che hanno portato alle fiamme. Il fatto è accaduto in particolare in via Pozzo Piano. Le vetture, di cui una completamente distrutta e due danneggiate, sono state travolte dalle fiamme sulla cui natura sono in corso gli accertamenti. I Carabinieri stanno infatti acquisendo le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza presenti nella zona. Per domare il fuoco è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto anche a mettere in sicurezza la zona. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, potrebbe infatti essersi trattato di un atto vandalico, così come di un atto intimidatorio.

Foto repertorio