Bari, Comune condannato a imporre nuovi divieti di sosta

Nuovi divieti di sosta permanenti dovranno essere istituiti dal Comune di Bari nella zona di piazza Giulio Cesare, in ottemperanza ad una convenzione firmata con la Gestipark per la realizzazione del parcheggio interrato davanti al Policlinico. Lo ha disposto il Tribunale di Bari accogliendo solo parzialmente il ricorso presentato dalla stessa Gestipark. La società, che gestisce il parcheggio interrato, ha lamentato mancati ricavi per 10 milioni di euro in seguito alla decisione del Comune di non istituire divieti di sosta permanenti, come previsto dalla convenzione del 2002, precisamente su viale Orazio Flacco nel tratto tra piazza Giulio Cesare a via Cassano, via Scipione l’Africano nel tratto tra piazza Giulio Cesare e via Dodaro, via Campione nel tratto tra piazza Giulio Cesare e via de Gemmis, viale Salandra nel tratto tra piazza Giulio Cesare e via Di Tullio, viale Ennio nel tratto tra piazza Giulio Cesare e via Di Tullio. Si tratta di una quindicina di isolati facenti parte della zona immediatamente a ridosso di quella oggetto dell’intervento costruttivo.

Il Tribunale di Bari ha dato ragione alla Gestipark, condannando il Comune ad adempiere all’istituzione permanente dei divieti di sosta. Ma ha rigettato la richiesta di risarcimento dei danni. L’amministrazione comunale non esclude di impugnare la parte della sentenza che la vede condannata perché la posizione dell’amministrazione è sempre stata che i divieti da istituire non dovevano essere collegati al parcheggio.