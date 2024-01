Bari, in corso Italia problema non risolto: “Scavalcano le recinzioni”

C’è chi quelle recinzioni in corso Italia le scavalca ogni sera. Per ricavarsi un suo angolo con materassi e cartoni e affrontare la notte. Il problema dei senzatetto sotto i portici di corso Italia sembra non essere stato risolto. Come ci raccontano i residenti. “C’è chi scavalca ogni sera – spiegano – altri si accampano sul marciapiede di fronte, davanti a portoni e attività commerciali. C’è persino chi accende fuochi per riscaldarsi. Se pensavano che mettendo delle recinzioni il problema sarebbe stato risolto si sbagliavano. Qui sembra tutto uguale. Si è solo spostato il disagio”.