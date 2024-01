E’ il giorno dell’Epifania a Bari tra saldi ed eventi per i piccoli

La giornata nel Villaggio di piazza Umberto inizierà fin dalle 9.30 con i primi laboratori. Oggi per i più piccoli ci sono tanti eventi in programma con spettacoli di musica dal vivo e dalle 18 alle 20 sarà possibile incontrare la befana. Con la giornata dell’Epifania si chiude anche il mese di iniziative del Villaggio di Natale in piazza Umberto: da domani inizieranno le operazioni di smontaggio.

Oggi sarà anche una giornata dedicata allo shopping: nel secondo giorno di saldi i negozi (e i centri commerciali) hanno deciso di alzare le saracinesche anche ad orario continuato (nella maggioranza dei casi). Per agevolare il raggiungimento del centro senza auto, saranno attive le navette del Park and ride (anche domani 7 gennaio).

Torna questa mattina l’appuntamento della Befana in moto: l’evento solidale organizzato dal motoclub “Vita in Moto” giunto alla nona edizione, cui prenderanno parte gli assessori Francesca Bottalico e Pietro Petruzzelli. Quest’anno l’iniziativa è promossa in collaborazione con gli assessorati comunali al Welfare e allo Sport e con diversi motoclub e associazioni culturali e del volontariato pugliesi all’insegna della solidarietà e del contrasto alla violenza sulle donne.

Nel corso dell’evento i partecipanti, impegnati a distribuire ai più piccoli libri e dolciumi, raccoglieranno fondi per la realizzazione di affreschi in alcune sale ospedaliere del Policlinico di Bari destinate ai bambini.

La sfilata, su un percorso di circa 30 km, partirà alle ore 9 del 6 gennaio dal piazzale della Basilica di San Nicola per concludersi intorno alle 13 in largo Giannella: nelle diverse tappe previste le Befane in moto incontreranno i più piccoli per portare loro un momento di felicità e tanti sorrisi e dolciumi.

Il programma della manifestazione prevede