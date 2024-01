Influenza in Puglia, 1600 casi in 7 giorni: bimbi più colpiti

Quasi 1.600 casi in una settimana e un boom di contagi tra i bambini dai 0 e 4 anni: in Puglia l’influenza non molla la presa, anzi tra i bimbi si registra ancora un incremento. Secondo l’ultimo rapporto nazionale della rete dei medici “sentinella”, Respivirnet, nella settimana dal 25 al 31 dicembre i contagi sono stati 1.598. L’incidenza è pari a 17,58 casi per mille assistiti, in aumento rispetto al 17,12 casi ogni mille di sette giorni prima. L’incidenza è in aumento nelle fasce di età pediatriche, nella fascia di età tra 0 e 4 anni si registrano infatti 42,25 casi ogni mille assistiti contro i 32,58 di sette giorni prima; tra i 5 e i 14 anni si tocca i 19,74 casi contro i 18,52 della settimana precedente. Anche tra gli adulti i dati sono sopra la media stagionale: nella fascia 15-64 anni si registrano 16,44 casi ogni mille pazienti (15,71 sette giorni prima), mentre nella popolazione over 65 i casi sono 10,74 ogni mille assistiti. Ne dà notizia l’Ansa.