È stata ritrovata questa mattina senza vita Giulia Maffei, l’insegnante di sostegno 57enne di Modugno, scomparsa mercoledì scorso. Tanti gli appelli che erano stati lanciati via social anche dal sindaco di Modugno, Nicola Bonasia.

Il corpo è stato rinvenuto nelle campagne tra Modugno e Bitetto, in contrada Cornole di Ruccia. In corso le indagini per stabilire le cause del decesso. (Foto facebook)