Shock settico, bimba di 6 anni in coma a Lecce

Una bimba di sei anni è in coma, ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, a causa di uno shock settico provocato da una grave infezione.

Il personale sanitario sta facendo tutto il possibile per salvarla ma le sue condizioni vengono definite “disperate”.

La bimba è stata portata nelle scorse ore dai genitori in ospedale. Per altre gravi patologie nella stessa rianimazione ci sono altri due bambini, di quattro e otto anni. In Salento – a quanto si apprende – manca un’area di terapia intensiva pediatrica e l’assenza si sente soprattutto in questo periodo in cui sta aumentando l’incidenza dei ricoveri.