Otto italiani su 10 scelgono di acquistare online

Otto italiani su 10 comprano online almeno una volta al mese. Questo è il dato riportato dall’ANSA, ma basterebbe anche guardare i nostri ultimi acquisti per i regali di Natale, per capire che ormai acquistare online rientra nella normalità.

Il mondo online e quello offline sono ormai così compenetrati che ogni esperienza del mondo reale, per essere meglio vissuta, sentita e ricordata, ha bisogno di una componente digitale.

Questo è vero per ogni contesto di vita quotidiana e gli acquisti, ovviamente, rientrano in questo meccanismo.

L’ecommerce in Italia, se dapprima poco diffuso, adesso è parte integrante della strategia di vendita di ogni brand, al dì là del prodotto. I dati provenienti dall’Osservatorio eCommerce B2c Netcomm riportano che per il 40% degli italiani l’esperienza di acquisto è sempre più omnicanale: il digitale diventa una risorsa utile per orientare una decisione d’acquisto anche se poi questa è completata in un punto d’acquisto fisico.

Ma cosa comprano online gli italiani?

Stando agli ultimi dati, il 43% degli utenti online ha acquistato un prodotto di elettronica, seguono il settore moda & abbigliamento (41%) e quello delle scarpe (33%). A seguire, il settore bellezza e profumi (32%), giocattoli e gaming (26%), medicine e prodotti per la salute (25%) e food e beverage (21%). Completano la top ten, il settore pet (20%), sport e outdoor (16%) ed arredamento e giardino (15%).

Quello che sicuramente sta cambiando nel tempo è chi acquista online. Ovvero, se prima l’ecommerce era appannaggio dei giovani e dei giovanissimi, adesso l’età è molto più eterogenea. La fascia più attiva è infatti quella che va dai 35 ai 44 anni.

In generale è da sempre il pubblico femminile a prediligere gli acquisti online, anche se ultimamente la differenza è sempre più sottile: nell’ultimo mese è circa l’80% delle donne ad aver effettuato un acquisto tramite e-commerce nell’ultimo mese, a fronte del 78% degli uomini.

“I dati del nostro nuovo white paper ci consentono di confermare come il passaggio dallo shopping offline a quello online non sia effettivamente stato un fenomeno passeggero dovuto alla pandemia di COVID-19. Ciò nonostante – causa caro vita – gli utenti sono sempre più attenti ai prezzi e in alcuni casi tendono a tagliare le spese non necessarie o a ridurre la frequenza dei propri acquisti.” ha commentato Dumitru Baltatescu, Country Manager di idealo in Italia.

Se quindi durante la pandemia acquistare online era effettivamente l’unica alternativa possibile, adesso è una scelta, e come è evidente è la scelta di un numero sempre maggiore di consumatori. Sicuramente su questo incide la possibilità di comparare sulle diverse piattaforme il prodotto desiderato, leggerne schede tecniche, recensioni e poter guardare video o foto reali pubblicati da utenti che hanno già acquistato.

Se l’obiettivo è quindi ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo possibile, certamente uno sguardo online non può che far bene!

Foto: Freepik