Bari, cucciolo gettato nell’immondizia: salvato

“Appena recuperato in via Don Carlo Gnocchi cucciolo di lagotto maschio fra i rifiuti”. Inizia così la denuncia del Canile sanitario di Bari in merito ad un cucciolo gettato nell’immondizia. “Il segnalante – spiegano dal canile – sentiva piangere da giorni e stamattina finalmente è riuscito ad individuarlo e salvarlo. Non ha il microchip. Certo che state dando il meglio in questo 2024. Appena rimesso in sesto verrà proposto in adozione”.