Cucina, ricco di fibre e alleato della salute: in tavola il rosmarino

Alleato della salute e della digestione, oggi in tavola portiamo il rosmarino. Si tratta, in particolare, di un’erba aromatica ampiamente utilizzata nella cucina mediterranea. Originario proprio di questa terra, il rosmarino, non solo per il suo ruolo nella gastronomia, ma anche per le sue proprietà benefiche per la salute. Ma andiamo per gradi.

In primis, il rosmarino, è ricco di antiossidanti, come l’acido rosmarinico e l’acido caffeico, che aiutano a proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi. Ma non solo, gli oli essenziali presenti nel rosmarino hanno dimostrato proprietà anti-infiammatorie, che possono contribuire a ridurre l’infiammazione nel corpo. Inoltre, il rosmarino, è noto per stimolare la circolazione sanguigna, contribuendo a migliorare la salute cardiovascolare.

Ma non è finita qui. L’uso regolare di rosmarino può favorire la digestione e alleviare disturbi gastrointestinali leggeri e, inoltre, l’aroma di questa erba aromatica, è associata alla riduzione dello stress e all’aumento della concentrazione mentale. Infine, la pianta di rosmarino è ricca di fibre. La presenza di queste ultime agevolano il funzionamento dell’intestino e favoriscono il contrasto alla stitichezza permettendo il regolare assorbimento di colesterolo e zuccheri. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

Patate all’aglio aromatizzate al rosmarino



Preriscaldate il forno a 200°C. In una ciotola, mescolate le patate, l’olio d’oliva, il rosmarino, l’aglio, il sale e il pepe. Distribuite le patate su una teglia e cuocete in forno per circa 30-40 minuti o finché sono dorate e croccanti. Se di vostro gradimento potrete frullare a parte del rosmarino cotto con dell’acqua bollente, impregnando il tegame prima della cottura in forno, così da rendere ulteriormente saporita la pietanza. Se di vostro gradimento è possibile cuocere le patate in padella, basterà soffriggere dell’aglio e versare poi le patate sbucciate aggiungendo il rosmarino e lasciando cuocere mescolando costantemente.

Pollo al rosmarino e limone



Mescolate in una ciotola il succo di limone, l’olio d’oliva, il rosmarino, l’aglio, il sale e il pepe. Marinate poi i petti di pollo nella miscela per almeno 30 minuti. Successivamente, cuocete il pollo su una griglia o in una padella per circa 6-8 minuti per lato o fino a cottura completa. Servite caldo, con un contorno di insalata o, in alternativa, con le patate aromatizzate all’aglio e rosmarino.

Foto freepik