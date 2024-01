Dai bus ai luoghi pubblici, Bari sotto lo scacco dei vandali

Dai bus, ai monopattini, ma non solo, anche luoghi pubblici, come fontane, piazze, giostrine. Sono solo alcune delle “cose” finite nel mirino dei vandali nel capoluogo pugliese dove, tra baby gang, atti di vandalismo, sparatorie ed escalation di furti, cresce sempre più l’allarme criminalità, ma anche la paura che, quella attuale, evidenziano i cittadini “possa essere la nuova normalità”, spesso passata in sordina alle istituzioni. Ma andiamo per gradi.

Gli atti di vandalismo, spesso per mano delle baby gang, sono ormai all’ordine del giorno in città. Le denunce si rincorrono sui social, ma non solo, spesso sono anche i politici, molte più volte l’opposizione, ad evidenziare quello che accade. L’ultimo episodio di vandalismo risale allo scorso 29 dicembre. Nel mirino dei vandali, questa volta, il parchetto di Carrassi, nello specifico le giostrine, totalmente distrutte. Solo un giorno prima, il 28 dicembre, ad essere distrutti erano stati invece i tavolini di legno del giardino Maugeri. Ma la lista è molto più lunga.

Basti pensare ai bidoni dei rifiuti distrutti in diversi quartieri o alle piazze vittime di vandalismo, tra queste ad esempio piazza Disfida di Barletta, ma anche piazza Redentore, dove è stata vandalizzata la statua della Madonna, il parco Perotti, dove sono state vandalizzate le targhe, il chiosco di San Girolamo, devastato lo scorso ottobre e ancora il chiosco di via Siponto, a Japigia, più volte preso di mira. Anche a Carbonara non mancano gli atti vandalici. Lo scorso agosto, per esempio, sono stati distrutti i giochi per bambini. Tra i luoghi vandalizzati non manca neanche la pineta San Francesco, il parco 2 giugno, nello specifico la zona delle giostrine, ma anche i mercati, tra questi quello di San Pasquale, il cimitero, recentemente preso di mira, in particolare l’ingresso, deturpato da alcune scritte. Da non dimenticare poi, il parco Rossani, teatro non solo di diversi atti vandalici, tra giostrine rotte e panchine deturpate, ma anche di episodi relativi a violenza in cui si sono rese protagoniste le baby gang.

Non finisce qui, oltre ai luoghi già citati, pochi rispetto alla lunghissima lista che si infoltisce giorno dopo giorno, ci sono poi i casi specifici tra questi la mobilità in sharing, spesso sotto scacco dei vandali. Diverse, infatti, le volte in cui i mezzi in mobilità sharing sono stati ritrovati in mare, in particolare i monopattini, o, nel caso di auto e motorini, sono stati invece abbandonati in luoghi distanti da quelli preposti, con diversi danni. Fattore che lo scorso settembre, ha portato addirittura alla sospensione del servizio di notte e i mezzi di trasporto, tra questi i bus Amtab, spesso vittime di lanci di uova o pietre, ormai non solo più nelle zone periferiche, ma anche in quelle centrali. Si tratta di una problematica di cui si è molto discusso, tanto da portare gli stessi autisti a chiedere maggiori controlli in particolare nei periodi critici, come ad esempio Halloween, in cui si registrano ogni anno episodi di ogni tipo. Ma si tratta di una problematica che, in realtà, prescinde da quella giornata specifica, e riguarda ormai il quotidiano provocando timori non solo da parte dei lavoratori, ma anche degli utenti, che spesso e volentieri rinunciano a viaggiare su questi mezzi.

A queste problematiche si aggiungono quelle legate ai furti. La città, negli ultimi tempi, è stata spesso teatro di episodi. Basti pensare all’escalation di furti, di auto e in appartamenti, denunciata in diversi quartieri, in particolare al San Paolo e a Santo Spirito, ma anche al caso che ha preoccupato cittadini e turisti per tutta l’estate, relativo alla spiaggia di Pane e Pomodoro. Si tratta di episodi che, uniti a quelli del vandalismo, aggravano sempre più la percezione della sicurezza in città con cittadini sempre più propensi a chiedere “maggiori controlli” oltre a videocamere e provvedimenti per i responsabili con l’obiettivo di “diminuire il senso di paura”.