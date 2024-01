Gratta e Vinci Ultra Numerissimi, il lancio il 3 gennaio 2024: come funziona?

Il nuovo Gratta e Vinci Ultra Numerissimi è stato lanciato il 3 gennaio 2024: è possibile trovarlo nei punti vendita e nella modalità online. La dinamica di gioco è sempre la medesima e non cambia da cartaceo a web, in quanto bisogna scoprire (o grattare) le caselle per controllare i numeri vincenti.

Il Gratta e Vinci Ultra Numerissimi è un’evoluzione della linea Numerissimi. Il biglietto presenta un premio massimo di 5.000.000€. Questo gioco è simile a Super Numerissimi, lanciato il 6 ottobre 2022 dopo l’approvazione dell’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), che è l’ente che regola, riscuote e vigila sui settori delle dogane, delle accise e dei monopoli di Stato.

Il lancio di Gratta e Vinci Ultra Numerissimi

Dal 3 gennaio 2024, il Gratta e Vinci Ultra Numerissimi si è aggiunto ufficialmente alla linea: il costo è di 20,00€. Non sono presenti variazioni di prezzo per i biglietti acquistati online, come sul sito e nell’app dedicata, o in ricevitoria.

Il biglietto presenta l’area disegnata con i “Numeri Vincenti” da grattare, e sotto sono disponibili 12 giocate. Una volta grattati tutti i numeri, si deve controllare la sezione “Numeri Vincenti” per trovare eventuali corrispondenze.

Qualora si trovasse una corrispondenza, il giocatore vincerebbe l’importo disponibile vicino al numero, che va grattato.

È possibile anche grattare i moltiplicatori: sono sempre associati alla relativa giocata. Il primo è associato alle giocate 1, 2 e 3; il secondo alle giocate 4 e 5; il terzo alle giocate 6 e 7; il quarto alle giocate 8 e 9; infine il quinto alle giocate 10, 11 e 12.

In ultimo, vanno controllati anche gli importi da 100€, 300€ e 500€: qualora fosse presente il simbolo della stella, il giocatore si aggiudica il premio presente.

Il premio massimo del Gratta e Vinci Ultra Numerissimi, ma sono disponibili ulteriori importi. Li elenchiamo di seguito:

20€

25€

30€

50€

100€

300€

500€

1.000€

3.000€

5.000€

10.000€

30.000€

100.000€

500.000€

Il biglietto è disponibile nei punti vendita accreditati, sul sito web e nell’app My Lotteries. Il meccanismo di gioco non cambia in base alla piattaforma scelta.

Le statistiche delle vincite del 2023

Secondo le statistiche dei primi 6 mesi del 2023, ci sono 60 nuovi milionari. Per chi gioca ai Gratta e Vinci, nel corso del 2023 la vita di 60 persone è decisamente cambiata, con vincite per 151 milioni di euro.

Tre regioni italiane sono rimaste senza vincite milionarie nel 2023: si tratta nella fattispecie di Valle d’Aosta, Liguria e Friuli-Venezia Giulia.

Invece, le regioni che hanno registrato un maggior numero di vincite sono la Lombardia (al primo posto), seguita dal Lazio e dall’Emilia-Romagna a pari merito e infine dal Piemonte. Di seguito un riepilogo:

Lombardia : 26 milioni di euro vinti;

Lazio : 20 milioni di euro vinti;

Emilia-Romagna : 16 milioni di euro vinti;

Piemonte : 15 milioni di euro vinti.

Un’annata particolarmente fortunata anche per l’Abruzzo, dove sono stati vinti 7 milioni, seguito dal Veneto e dal Trentino-Alto Adige che invece si sono fermati a 6 milioni vinti.