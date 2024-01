I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Ancora spaccate ai danni dei negozi del centro. Un volo in ritardo di 24 ore costringe i passeggeri a trascorrere il Capodanno in aeroporto. Una donna barese colpita da proiettile vagante in Albania. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 31 dicembre. Ultimo dell’anno e solite spaccate in centro: nuovi danni ai negozi

Lunedì 1 gennaio. Volo in ritardo di 24ore, si festeggia il Capodanno in aeroporto

Martedì 2 gennaio. Donna barese colpita da proiettile vagante in Albania

Mercoledì 3 gennaio. Paura in piazza Moro, aggrediti carabinieri

Giovedì 4 gennaio. Rassicurazioni della Regione, la Bari Bitritto parte l’8 gennaio

Venerdì 5 gennaio. Colpito da malore, muore 39enne in Puglia

Sabato 6 gennio. Ritrovata senza vita insegnante di sostegno