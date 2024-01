Arredamento in stile fusion: cos’è e come crearlo

Quando si parla di arredamento della casa si fa riferimento ad un momento molto importante della vita di una persona. Sia che si tratti della prima opera di ristrutturazione o di un cambiamento radicale dello stile dei propri ambienti, è sempre importante prendere in considerazione ogni fattore che possa migliorare il comfort e la funzionalità della propria dimora, senza rinunciare ad un appeal estetico unico e in grado di trasporre al meglio le proprie preferenze in termini stilistici.

Sì, perché l’arredo di una casa rispecchia la personalità di chi la abita e rappresenta un importante biglietto da visita per i propri ospiti, oltre che un modo per poter godere a pieno del proprio ambiente domestico. Come in tanti altri contesti, anche nell’arredamento di una casa un meltin pot può rappresentare una soluzione interessante per ottenere un risultato originale; infatti, combinando in modo eterogeneo elementi di stili diversi – che possono essere mobili, complementi d’arredo e design particolari nelle pareti (con una carta da parati di qualità come questa se ne possono realizzare di vari tipi) – si va a creare quello che nel settore è noto come ‘stile fusion’, il cui effetto è molto apprezzato da tante persone.

Lo stile etnico fusion si rivela la soluzione ideale per tutti coloro che amano un approccio fuori dagli schemi, nella vita come per la propria dimora. In questo stile, si combinano elementi di culture lontane per poter arredare – sempre in maniera armoniosa – i vari ambienti della casa, abbinando ad uno stile classico e ricercato, tonalità neutre ed elementi di arredo che provengano da terre lontane o che, comunque, siano in grado di richiamarle, creando ambienti affascinanti e chic con fantasie particolari. In questo approfondimento, scopriremo tutti i dettagli sull’arredamento in stile fusion e su come crearlo, grazie ad una commistione eclettica di stili e culture differenti.

Come arredare una casa in stile etnico fusion: culture ed eleganza al servizio della vivibilità

Gli animi più avventurieri e desiderosi di godere di ambienti domestici di design serbano il desiderio di unire suggestioni esotiche con lo stile più affascinante e ricercato con cui è possibile arredare casa. Lo stile etnico fusion non prevede soltanto l’esposizione di cimeli di viaggio mescolati fra loro, richiedendo invece una disposizione funzionale che sappia valorizzare gli oggetti di etnie lontane, mettendoli anche al servizio della funzionalità e del senso estetico.

Lo stile fusion, come detto, rappresenta un insieme di elementi etnici, accostati mantenendo sempre sobrietà ed eleganza. Per poter ricreare un perfetto stile etnico fusion, dunque, è importante trovare il giusto compromesso tra esotico e moderno, unendo culture come quella africana e quella orientale e ricreando una sensazione di esotico. Terre come la Thailandia, la Cina e il Giappone rappresentano una base ideale per chi desidera impreziosire in modo unico i propri ambienti, grazie a fantasie che sappiano essere al contempo evocative e delicate.

Chi predilige le scelte più incisive, invece, può scegliere decorazioni tribali africane, con cui conferire agli ambienti contrasti più forti, forme geometriche e potenti simbologie nelle stampe. Lo stile mediorientale richiama, invece, i toni caldi di Paesi come l’Egitto, la Turchia e il Marocco, regalando eleganza senza eccessi di forme e colori. Infine, lo stile indiano, grazie a decorazione come i mandala, offre un tocco ambrato di grande modernità.

L’importanza dei complementi d’arredo nello stile fusion

Ciò che impreziosisce gli ambienti quando li si arreda in stile etnico, sono proprio i complementi d’arredo. Per questo motivo, sceglierli in modo strategico allo scopo di farli risaltare accostati ai mobili e ai colori è fondamentale. Arazzi, lanterne, candele e vasi devono mettere in risalto l’elemento fusion in contrapposizione a materiali come legni scuri, pietra, bambù, bronzo e rame.