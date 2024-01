Bari, sniffa droga in pieno giorno: “Scandaloso”

“Ormai tutto passa nell’indifferenza. Questa foto rappresenta quello che nella nostra città accade ormai da anni, tantissime volte ho denunciato personalmente episodi come questo ma, per l’ennesima volta ci ritroviamo davanti ad una scena raccapricciante”. La denuncia è di Luca Bratta, rappresentante comitato cittadino municipio I. Nella foto, scattata in piazza Redentore, un uomo sta sniffando droga in pieno giorno. A pochi metri da una scuola, in piazza Redentore.

“La creazione di piazze e aree pedonali in determinate zone della nostra città, andando anche contro la volontà di cittadini e residenti, ha determinato la creazione di vere e proprie zone ghetto – continua Bratta – Non è possibile assistere al consumo di stupefacenti in pieno giorno e davanti ad un edificio scolastico. Un plauso va a chi per tanti anni ha illuso i cittadini con slogan “Bari città sicura” alimentando solo il proprio ego nascondendo la polvere sotto al tappeto”.