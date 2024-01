Caso pandoro, Chiara Ferragni indagata per truffa

Chiara Ferragni è indagata per truffa aggravata nell’ambito dell’indagine della Procura di Milano con al centro il caso del pandoro ‘Pink Christmas’ prodotto dall’azienda piemontese Balocco. L’iscrizione è stata decisa dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco. Indagata anche Alessandra Balocca sempre per truffa aggravata. Nelle prossime ore sono previste anche le convocazioni dei componenti dello staff di Chiara Ferragni e della Balocco nell’inchiesta milanese, con al centro la vicenda del pandoro con la griffe della influencer e da lei sponsorizzato sostenendo che una parte del ricavato delle vendite andasse all’ospedale Regina Margherita di Torino. L’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco e condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf, punta ad accertare se eventualmente sia stata commessa una truffa. Le Fiamme Gialle, intanto, si sono recate a Fossano, in provincia di Cuneo, nella sede dell’azienda produttrice del dolce natalizio per acquisire documentazione e poi sarà necessario sentire i due team che si sono occupati del contratto del progetto “Pink Christmas” sottoscritto l’11 novembre 2021.

(Foto Instagram)