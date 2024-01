I costi per il nuovo ospedale del Salento sono raddoppiati

Per la realizzazione del nuovo ospedale di Maglie, in Salento, i costi sono raddoppiati: la spesa calcolata infatti ora è di circa 248 milioni, rispetto a 142 iniziali. E’ quanto emerso oggi durante le audizioni in commissione Bilancio del Consiglio regionale pugliese. Relativamente allo stato della progettazione, il direttore generale dell’Asl Lecce Stefano Rossi ha assicurato che il progetto è stato ultimato e depositato, ma che rispetto al progetto preliminare, il definitivo ha dovuto tener conto di una serie di varianti. Per quanto riguarda, invece, la questione relativa al recupero delle somme da rifinanziare, visto che sono scaduti i termini dell’accordo con il ministero, l’assessore alla Sanità Rocco Palese ha assicurato che l’intenzione del governo regionale è quello di proseguire spediti alla realizzazione delle nuove strutture ospedaliere, tentando tutte le possibili fonti di finanziamento. Sul punto è intervenuto anche il direttore del Dipartimento salute Vito Montanaro, per rassicurare che “il tema è strato abbondantemente esaminato e che con il Ministero è stato intrapreso un percorso già un anno e mezzo fa” per il recupero delle somme “congelate”.