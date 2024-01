Investe anziano e fugge, denunciato 25enne nel Tarantino

E’ stato identificato e denunciato dalla Polizia di Manduria (Taranto) un 25enne che nei giorni scorsi ha investito con la sua auto un anziano, che ha subito diverse fratture agli arti superiori e inferiori, e poi è fuggito senza prestare soccorso. La vittima, un uomo di 78 anni, ha raccontato agli agenti che, mentre si accingeva a salire a bordo della sua auto, è stato investito da un’Audi di colore scuro condotta da un giovane che prima avrebbe rallentato la marcia per poi, dopo pochi istanti, ripartire a gran velocità. Grazie anche all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, i poliziotti hanno riconosciuto l’auto e, attraverso il percorso compiuto, sono risaliti alla identità del proprietario. Il giovane, residente in un paese limitrofo, aveva già alcuni precedenti per guida in stato di ebbrezza alcolica. Al 25enne, che ha ammesso le sue responsabilità, è stata ritirata la patente per il successivo invio all’Autorità competente ai fini dell’irrogazione della sospensione dai 18 ai 60 mesi.