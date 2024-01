Weekend lunghi e ponti, il 2024 sembra favorevole ai viaggi

Il calendario del 2024, tra weekend lunghi e ponti, offre ampie opportunità per pianificare viaggi e vacanze, consentendo di godersi lunghi periodi di riposo con pochi giorni di ferie. Nonostante tre festività – Epifania, 2 giugno e 8 dicembre – coincidano con il fine settimana, è infatti possibile organizzare escursioni interessanti nella restante parte dell’anno. Il 2024, in particolare, ha già preso il via con un weekend lungo grazie al Capodanno, ma l’anno è lungo. Andiamo per gradi.

Anche se il periodo di carnevale, dal 3 al 13 febbraio, non presenta giorni festivi, è tradizionalmente adatto per organizzare settimane bianche o minivacanze nelle città d’arte o nelle località che ospitano sfilate carnevalesche. Pasqua e pasquetta cadono di domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile rispettivamente, offrendo la possibilità di un breve soggiorno in montagna, nelle città d’arte o nei pittoreschi borghi per godersi i primi giorni di tepore o un’escursione il giorno di pasquetta.

Il primo vero ponte dell’anno arriva con la festa della Liberazione il 25 aprile, che essendo un giovedì, consente una vacanza di quattro giorni con solo un giorno di ferie. Le temperature più miti consentono di scegliere tra una vacanza al mare o un viaggio all’estero. Il primo maggio, festa dei lavoratori, cade di mercoledì, offrendo due opzioni: prendere ferie nei due giorni precedenti o successivi, permettendo di ottenere 5 giorni di vacanza consecutivi con due giorni di ferie o, con quattro giorni di ferie, organizzare una vacanza di 10 giorni. Le opzioni di destinazioni sono varie, che si tratti di città d’arte, luoghi lontani o regioni da esplorare lentamente.

La festa della Repubblica il 2 giugno è una domenica, quindi per una vera vacanza bisogna aspettare Ferragosto, che cade di giovedì. Questo consente un lungo weekend di quattro giorni con un solo giorno di ferie. Anche in estate, le località di mare sono irresistibili. La festività successiva è Ognissanti, che nel 2024 cade il venerdì 1 novembre, offrendo un weekend lungo senza la necessità di prendere ferie. Purtroppo, l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, è di domenica, risultando poco utile per viaggi pre-natalizi.

Natale 2024 regala l’ultima vacanza dell’anno con interessanti opzioni: il 25 e il 26 dicembre sono un mercoledì e un giovedì. Pertanto, con un solo giorno di ferie il 27 dicembre, è possibile organizzare una vacanza di 5 giorni, oppure prendendo il lunedì e il martedì, si potrà godere di una vacanza dal 21 al 26. Con 3 giorni di ferie, la vacanza si estende dal 21 al 28. Il primo dell’anno è un mercoledì, offrendo due opzioni: con 2 giorni di ferie si ottengono 5 giorni di vacanza, e con 3 si può pianificare una vacanza dal 25 dicembre al primo gennaio. Insomma, il 2024 offre diverse opportunità per viaggiare, basterà soltanto organizzarsi per tempo.