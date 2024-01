Al Bano e Berlino al tavolo insieme: siparietto parlando di felicità

“Buongiorno a tutti sono Pedro Alonso, in molti mi conoscono come Berlino e posso affermare che questo è un momento di felicità”. Parte così il video pubblicato sui social da Netflix dell’incontro tra l’attore della serie ‘Berlino’, spin off del “La Casa di Carta” e il cantautore di Cellino San Marco Al Bano.

Cantano insieme i due, si abbracciano dando vita ad un siparietto molto divertente registrato seduti ad un tavolo a Roma. Di Fronte a loro il panino simbolo della canzone di fama mondiale ‘Felicità’ che Alonso canta in una scena epica della serie. Parlano insieme di felicità.