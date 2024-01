Bari, follia in piazza Moro: uomo lancia sassi contro auto

Un uomo in piazza Moro distrugge cestini dell’immondizia e lancia pietre contro le auto. La denuncia è di Sos Città che ha pubblicato un video girato in piazza Moro. “Un cittadino – si legge nel post – ci ha inviato questo video che immortala una persona sicuramente poco lucida che lancia pietre contro auto. Non è tollerabile una situazione di questo tipo in un punto cruciale della città tra la stazione ferroviaria, il capolinea Amtab e via Sparano. Bari ha la necessità di essere maggiormente presidiata, specie in quei luoghi ritenuti sensibili”.