Bari, le luminarie in centro fino al 14 febbraio

Il Natale a Bari? Continua fino a San Valentino. Il Comune ha deciso di prolungare il periodo delle luminarie in via Manzoni, via Argiro e via Sparano fino al 14 febbrario. “Abbiamo deciso – spiega l’assessore allo Sviluppo economico, Carla Palone – di mantenere le installazioni luminose fino al 14 febbraio così da accompagnare queste settimane di transito dopo le feste che per le attività commerciali coincidono con un periodo che ci auguriamo possa essere di grande lavoro, come quello dei saldi”. Saranno rimosse quindi solo le installazioni sistemate dai privati, dal trenino ai due angeli luminosi fino al grande albero in piazza San Ferdinando. “L’intenzione – continua Palone – è quella di accogliere i cittadini, i turisti e i tanti visitatori che arrivano a Bari per qualche ora di svago e per qualche acquisto, in una città illuminata, più bella e capace di offrire un commercio di qualità. Commercio che vogliamo sostenere, in termini di attrattività della città, contributi alle attività commerciali che vogliono rinnovarsi o alle nuove aperture grazie ai bandi che in questi mesi abbiamo promosso”. Resterà invece fino al 15 gennaio la pista di pattinaggio, installata poco prima di Natale in piazza Umberto.

Intanto sono in corso i lavori per smantellare l’albero di piazza del Ferrarese, il giardino incantato è stato già smontato.