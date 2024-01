Bari, si toglie i vestiti e cammina nudo per strada – VIDEO

Ha gettato i vestiti sul marciapiede e ha iniziato a camminare nudo per strada. In mezzo alle auto. E’ successo poco fa in via Pasubio. I presenti hanno chiamato carabinieri e un’ambulanza. L’uomo ha tentato la fuga. Si è spostato anche in via Amendola dove è stato ripreso da più persone, sempre nudo e al centro della strada.