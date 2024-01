Forza Italia, al via ai congressi: “In Puglia 9mila iscritti”

“Si parte: da venerdì apriremo la stagione democratica del nostro partito con i congressi della provincia di Brindisi, della provincia di Bari e di Bari Città. Una fase nuova con cui Forza Italia dimostra e conferma la sua capacità di rinnovarsi in un’ottica inclusiva”. Lo annuncia il commissario regionale di Forza Italia in Puglia, Mauro D’Attis. “I congressi – continua – annunciati con tanto anticipo e regolati da norme, saranno un momento di confronto e di dialogo in cui costruire l’aggiornamento della nostra proposta politica rivolta ai territori. I nostri iscritti, oltre 9mila in Puglia, saranno i veri protagonisti di questa svolta partecipativa tanto voluta dal segretario nazionale, Antonio Tajani, nel solco degli insegnamenti e dei valori che il presidente Berlusconi ha impresso nel Dna del partito. L’abbiamo detto, l’abbiamo fatto”. “Auguro a tutti conclude – di sentirsi parte integrante di un processo che vuole consolidare la centralità politica di Forza Italia all’interno del centrodestra pugliese e italiano”.