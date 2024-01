Gli artigiani a lezione di Tik Tok, a Bari l’incontro

Educare gli artigiani all’utilizzo dei social come vetrina per ottenere maggiore visibilità e attrattività. E’ il tema dell’incontro organizzato da Confartigianato Puglia che, il prossimo 12 gennaio, darà la possibilità ai professionisti associati di scoprire da vicino l’universo di Tik Tok. Il fine è quello di far conoscere agli artigiani le nuove tecnologie, mettendosi nelle condizioni di essere al passo con le nuove frontiere del commercio e della comunicazione, che passano proprio dalle piattaforme digitali. L’incontro, intitolato ‘Il valore artigiano assume nuove forme’ e organizzato in collaborazione con Tik Tok Italia, si terrà nel padiglione Confartigianato imprese della Fiera del Levante di Bari (dalle 15 alle ore 17). Per partecipare basta inviare una mail all’indirizzo categorie@confartigianatobari.it. “Gli imprenditori artigiani – spiega Andrea Lotito, presidente di Giovani imprenditori Confartigianato Bari e Brindisi – sono chiamati ad adeguare il proprio modello di business all’evoluzione di un’economia sempre più globale. Tradizione e progresso digitale devono diventare due facce della stessa medaglia, quella della crescita”. All’incontro saranno presenti, fra gli altri, Monica Lanaro, content partnerships manager Tik Tok Italia, e artigiani pugliesi come Alessia Centorame e Giuseppe Palmisano che, già da tempo, utilizzano video su Tik Tok per promuovere le proprie attività.

(Foto freepik)