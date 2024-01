Imprese balneari pugliesi, pronta mozione: “Situazione delicatissima”

Il consigliere regionale delegato all’Urbanistica, Stefano Lacatena (Con), ha depositato questa mattina una mozione urgente in Consiglio regionale della Puglia per sostenere le imprese balneari. “Una situazione delicatissima – spiega – che rischia di affossare migliaia di piccole imprese, spesso a gestione familiare, che portano avanti l’offerta turistica legata al mare ed erogano servizi anche di altissima qualità: ho depositato una mozione in Consiglio regionale a sostegno delle attività balneari della Puglia. Come è noto, la direttiva Bolkestein, malamente applicata, ha colpito e danneggiato in maniera incontrovertibile le attività economiche insistenti sul demanio marittimo ed oggi c’è una forte richiesta di chiarezza e stabilità del quadro normativo. Le imprese, piccole e talvolta anche piccolissime, hanno bisogno di certezze per programmare le attività e gli investimenti: i gestori pugliesi, infatti, stanno compiendo grandi sforzi per essere competitivi a livello internazionale sul fronte della qualità e quantità dei servizi”. Con la mozione si impegna il presidente della Giunta regionale a supportare le attività operanti sul demanio marittimo in regime di concessione demaniale con finalità turistico-ricreativa, esprimendo “con decisione la posizione della Regione Puglia nella Conferenza Stato-Regioni”.