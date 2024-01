Maltempo, stop ai collegamenti Termoli-Tremiti

Interrotti i collegamenti questa mattina tra il porto di Termoli (Campobasso) e le Isole Tremiti (Foggia). La motonave Santa Lucia non ha effettuato la tratta via mare rimanendo ancorata nella banchina termolese. La Capitaneria di porto ha diramato un avviso di burrasca valido fino alla tarda mattinata per vento di nord-est forza 7 e mare mosso, in attenuazione. Intanto, continuano gli interventi dei Vigili del Fuoco di Termoli in Basso Molise per allagamenti dovuti alle abbondanti piogge delle ultime ore e per alberi pericolanti.