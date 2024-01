Mense scolastiche a Bari, la rivolta delle famiglie: “Sono da incubo”

Verdure dai colori dubbi, pesce che dall’odore e dal colore di fresco non ha nulla e bambini che restano a digiuno. Cresce la rabbia delle famiglie per le condizioni delle mense scolastiche di Bari. Una polemica che non si è mai spenta ma che ora potrebbe concretizzarsi con una raccolta firme da parte delle famiglie che chiedono un immediato intervento delle istituzioni. “Sono stati gli stessi insegnanti a consigliare ai bambini di non mangiare il pesce che era nel menù. E accaduto nella giornata di martedì – racconta la mamma di una scuola elementare del centro cittadino a Borderline24 – E a quanto pare, per giusta ragione, dato che alcuni compagni di mio figlio si sono sentiti male dopo pranzo”. Sono tantissime le segnalazioni di famiglie preoccupate e… anche un po’ arrabbiate. Segnalazioni che piovono sui social da parte di mamme e papà che quasi ogni giorno si ritrovano a fare i conti con i figli che tornano digiuni, se non fosse per il pane usato quasi sempre come pranzo. Sotto accusa anche l’offerta dello stesso menù: “Non è vario. Senza alcuna attenzione per la salute dei nostri bambini. Il momento del pranzo è diventato per tanti bambini un incubo”.

Nelle scorse settimane sulla vicenda era intervenuto anche l’assessore alle Politiche educative, Paola Romano, alla quale erano arrivate diverse segnalazioni. “Noi siamo disponibili a fare delle modifiche all’interno di regole individuate dalla Asl” aveva detto. A quanto pare però questo non è bastato a placare le famiglie sempre più intenzionate a rivendicare una mensa adeguata e soprattutto dignitosa per i propri bambini. “Mi chiedo – conclude la mamma – se ai loro bambini darebbero da mangiare un pesce maleodorante. La scuola dovrebbe offrire delle garanzie, dovrebbe essere un posto sicuro e invece, a quanto pare, non lo è per tutti”.