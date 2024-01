Bari, avvisi di accertamento anche su mensa: pioggia di cartelle pazze

Piovono avvisi di accertamento, non solo per quanto riguarda la Tari, caso che ha fatto discutere negli scorsi giorni, ma anche per quanto riguarda la refezione scolastica, a denunciarlo sono gli stessi cittadini. Si tratta in particolare di “cartelle” relative agli anni 2017-18, le cifre variano dai 100 ai 600 euro. Diverse le polemiche in merito: in quegli anni infatti, ancora non c’era il pagamento online, pertanto molti cittadini non trovano più le ricevute e stanno insistendo affinché sia prevista una revisione dei casi.

Già negli scorsi giorni il Comune di Bari aveva inviato 40mila avvisi di accertamento per omesso versamento, totale o parziale della Tari per le annualità 2018, 2019, 2020. In questo caso le multe sono arrivate anche a mille euro. Si tratta di un progetto che mira a individuare gli omessi pagamenti di tutti i servizi, tra questi Tari, ma anche refezione e molto altro. Gli obiettivi sono in primis quello di perseguire il programma dell’amministrazione rivolto a garantire una fiscalità equa, anche quello di stabilizzare gli incassi attraverso il consolidamento della percentuale di riscossione, migliorata a seguito dell’attività svolta dall’Ufficio negli scorsi anni. Ma non solo, per quanto riguarda la Tari infatti l’intento è anche quello di bonificare la banca dati della stessa, in continua e dinamica evoluzione per effetto di cambi di domicilio, trasferimenti e immigrazioni; bonificare e riorganizzare la banca dati Canone Unico Patrimoniale. Per tale attività è previsto l’utilizzo di risorse strumentali (ausilio del software gestionale in uso e software esterni; utilizzo delle più comuni piattaforme informatiche, per esempio Google Street View).

Foto repertorio