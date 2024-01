Bari, da mercato a dimora dei senzatetto: lo “spreco” in via Amendola

La struttura dell’ex mercato di San Pasquale è costata cara alla comunità barese, ma oggi sembra essere una fissa dimora dei senzatetto. E’ preda poi dei vandali: con vetri rotti, porte divelte, box incendiati e rifiuti sparsi. Frasi di dubbio gusto sono anche disegnate sul muro perimetrale con bombolette. Eppure il mercato coperto di via Amendola ormai dismesso, nel cuore del quartiere, potrebbe ospitare fino a 29 box, con una superficie complessiva di circa 1.445 mq e un piano interrato per circa 50 posti auto.

L’attività venne interrotta dopo solo due anni dalla sua inaugurazione. Chiuse definitivamente a fine 2021 a causa della scarsa affluenza di clienti e della conseguente sfiducia dei commercianti che pian piano avevano lasciato i box dal novembre 2019. L’apertura del mercato di San Pasquale aveva rappresentato un importante atto di modernizzazione. Le storiche bancarelle di via Nizza erano state spostate al coperto, per il decoro del quartiere e la salvaguardia dei venditori. Per molti residenti la posizione decentrata e poco pubblicizzata e finanche la competitività degli altri centri mercatali urbani ne determinò la chiusura.

“Assicureremo dei controlli per evitare che sia preso di mira dai vandali”, aveva dichiarato allora l’assessore allo sviluppo economico, Carla Palone. Purtroppo però l’ormai ex mercato di San Pasquale, in attesa di conoscere il suo destino, verte in uno stato di abbandono: le porte d’ingresso ai parcheggi sotterranei sono completamente spalancate, permettendo l’accesso a vandali che mettono in serio pericolo la tranquillità dei residenti. Una tenda è stata montata come rifugio dai senzatetto.

Ma il Comune non sembra arrendersi. Nell’immobile dismesso nascerà infatti il ‘mercato contadino di San Pasquale”, un mercato agricolo per la vendita diretta di prodotti agricoli da parte di imprese agricole pugliesi. L’amministrazione intende affidare in concessione l’immobile del mercato coperto in via Amendola 106 a un consorzio o a un’associazione temporanea di operatori, composti per almeno il 70% da imprese e/o imprenditori agricoli interessati, che organizzi e gestisca un mercato agricolo per la vendita diretta da parte di imprenditori agricoli e di imprese agricole.

Nell’organizzazione del mercato agricolo a vendita diretta il concessionario dovrà coinvolgere in forma consortile / associata imprese agricole e imprenditori agricoli con sede legale e operativa nel territorio pugliese. A seguito dell’aggiudicazione, il concessionario assegnerà a ciascun imprenditore agricolo e a ciascun impresa agricola un box per la vendita diretta. Al momento sono due le manifestazioni di interesse per la concessione dell’immobile del mercato: e sono pervenute ad opera di Buono&Bio Srl e del RTI Mercato contadino di Bari, uno dei quali ha superato la verifica di ammissibilità dei requisiti formali. Sarà loro richiesto di formulare un progetto di gestione che sarà poi valutato martedì prossimo da una commissione appositamente nominata dal Comune di Bari. Si attendono quindi evoluzioni.