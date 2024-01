Bari, presidio fisso in piazza Umberto: “Così si garantisce sicurezza”

In piazza Umberto questa mattina c’era un presidio fisso della polizia locale (anche per monitorare il traffico ed effettuare controlli su auto in transito) e non c’era, nella zona giochi per i bambini, nessuna delle “presenze fisse” che ogni giorno staziona. “Questa è la dimostrazione – spiega un residente – che quando ci sono i controlli, piazza Umberto è sicura. Il problema è che questi presidi non possono stare sempre e in alcuni momenti della giornata, appena va via l’auto della polizia locale, tornano decine e decine di persone che spacciano, osservano, sniffano droga. Sappiamo che non è possibile garantire presidi h24, ma questa è la dimostrazione che quando ci sono i controlli, rappresentano un ottimo deterrente”.

Controlli che i residenti richiedono a gran voce anche su tutta piazza Moro e non solo nella zona vicina alla stazione. “Quel video di quell’uomo che lancia pietre – aggiungono i residenti – è la dimostrazione di come si vive in questa parte della città”.