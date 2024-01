Calciomercato Bari: ecco Kallon. Polito su un attaccante del Monza

Secondo rinforzo per il Bari in questa sessione invernale di calciomercato. Dopo il centrocampista Lulic, la società dei De Laurentiis ha ufficializzato l’arrivo di Yayah Kallon, attaccante classe 2001 giunto nel capoluogo con la formula del prestito dall’Hellas Verona. Kallon vestirà la maglia numero 91.

Ma il lavoro del Ds biancorosso Ciro Polito è ancora lontano dall’essere completato. Diverse le lacune d’organico da colmare, a partire dal reparto avanzato, senza tralasciare la corsia laterale sinistra. Frabotta ha già lasciato il capoluogo pugliese e, nelle prossime ore, si trasferirà al Cosenza: il terzino verrà girato in prestito dalla Juventus (società proprietaria del cartellino) al club calabrese. Polito è quindi alla ricerca di un sostituto: raffreddata la pista che conduce a Barreca della Sampdoria, l’uomo mercato dei galletti potrebbe virare su altri obiettivi a partire da Guiebre, ma l’ex esterno del Monopoli non convince il tecnico Marino. E allora ecco che il club biancorosso starebbe pensando a Cristian Ansaldi del Parma, chiuso da Di Chiara nel club ducale. L’ex terzino di Inter, Torino e Genoa è fermo per un problema muscolare e ci sarebbe l’ostacolo ingaggio da superare. L’alternativa potrebbe essere Marco Sala del Como.

La squadra di Marino dovrà necessariamente rinforzarsi nel reparto avanzato. Il neo arrivo Kallon è un attaccante esterno con uno scarso feeling con il gol. Tramontata la pista che conduceva alla punta del Modena Nicholas Bonfanti (finirà al Pisa) e con i vari Puscas ed Henry ancora restii ad accettare la serie cadetta, il ds del Bari Polito sta valutando altre piste. Difficile arrivare a Luca Moro dello Spezia, più concreta la trattativa per Andrea Compagno, attaccante classe 96 in forza ai rumeni dello Steaua Bucarest. Ma non è da escludere la possibilità che il Bari peschi dalla massima serie: nel mirino del club biancorosso sarebbe infatti finito Mirko Maric, attaccante classe 95 in uscita dal Monza.

