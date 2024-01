Cane cade in un pozzo profondo 10 metri nel Leccese, salvato

Un cane cade accidentalmente in un pozzo profondo 10 metri, i vigili del fuoco lo salvano. È accaduto in Salento, in particolare nella marina di Casalabate. Al momento dell’incidente, il proprietario e il cane, erano impegnati in una battuta di caccia quando quest’ultimo è finito nel pozzo, privo di protezione. Per salvare il cucciolo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco specializzati nelle tecniche speleo alpiniste fluviali. L’area è stata attualmente delimitata e il cane è stato riconsegnato, sano e salvo, al proprietario.

Foto repertorio