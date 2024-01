Marijuana nascosta in un casolare nel Leccese: l’operazione della Gdf

Nelle scorse ore, i Finanzieri del Comando Provinciale di Lecce hanno eseguito un’operazione di servizio finalizzata alla prevenzione ed alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti. In particolare, le Fiamme Gialle della Compagnia di Gallipoli, a seguito di mirata attività info-investigativa, hanno rinvenuto, in un fondo rustico sito nel Comune di Galatone, uno zainetto contenente 750 grammi di marijuana, unitamente a 3 bilancini elettronici e materiale per il confezionamento. Lo stupefacente, abilmente occultato nella fitta vegetazione della zona, era già stato parzialmente suddiviso in dosi per essere verosimilmente destinato allo spaccio.

I Finanzieri, sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, stanno ora svolgendo opportuni accertamenti per giungere alla individuazione ed identificazione dei responsabili delle violazioni previste e punite dal Testo Unico sulle sostanze stupefacenti. L’attività eseguita rientra nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti messo a punto dalla Guardia di Finanza di Lecce per la salvaguardia della legalità e la tutela della salute dei cittadini, soprattutto dei più giovani.