Proteste sulle mense a Bari, il Comune corre ai ripari

Non si placano le polemiche in merito alle mense scolastiche a Bari. In mattinata, il Comune, ha organizzato un incontro nel tentativo di fare il punto sulla situazione e risolvere le problematiche dopo le forti proteste che ci sono state nei giorni scorsi, in particolare da parte dei genitori, che non hanno trattenuto la rabbia, anche dopo la risposta da parte di Ladisa, azienda di ristorazione incaricata del servizio.

Già dalla prossima settimana, secondo quanto emerso, ci sarà un cambiamento per quanto riguarda la questione del pesce, ma non solo. Cambiamenti saranno anche effettuati agli abbinamenti del menù. Una risposta che, di fatto, tenta di placare le proteste e risolvere le problematiche nate prima che per le combinazioni dei menù proposti ai piccoli, anche per le condizioni degli alimenti secondo alcuni “marci” “maleodoranti” e “plasticosi”. Nel frattempo, spiegano alcuni genitori “i bambini continuano a non mangiare” con uno spreco di cibo, evidenziano alcuni “non indifferente”.

Foto Facebook