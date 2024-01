Bari, assiste al furto dell’auto e si ribella: ma i ladri lo picchiano

Assiste in diretta al furto della sua auto e quando corre in strada per allontanare i ladri viene aggredito. È accaduto a Palese, in particolare nella zona 167, nelle vicinanze di via Minervino e via Frisario, ovvero all’esterno dei plessi scolastici Polo e Collodi e del supermercato Decò. Erano più o meno le 19 di ieri (mercoledì 10 gennaio), quando un papà, dopo aver preso il figlio dal corso di basket che si tiene all’interno della scuola, ha visto tre persone con il volto coperto armeggiare con la sua auto. Dopo averla raggiunta nel tentativo di allontanarli, i ladri, tre per l’esattezza, lo hanno aggredito di fronte agli occhi inermi del figlio e di altri testimoni presenti sul posto.

Nel parcheggio ci sono ancora i vetri in frantumi del finestrino dell’auto. Ancora non è chiaro se questi ultimi avrebbero poi effettivamente rubato l’auto o avrebbero tentato di cercare all’interno oggetti di valore, il furto infatti non è andato a buon fine. L’episodio però accende nuovamente i riflettori su un allarme lanciato dagli stessi cittadini relativi non solo all’escalation di furti d’auto nel Municipio 5, ma anche allo stato di abbandono della zona dove, neanche l’appuntamento fisso con il mercato settimanale (ogni martedì) riesce a rendere meno isolati i luoghi. “Questo luogo è abbandonato a se stesso, un po’ come tutto il nostro Municipio – ha spiegato una cittadina, referente di un’associazione che effettua attività sul territorio – un giorno si e l’altro no si sente di episodi simili. Quello di ieri poteva finire in tragedia, inoltre in un orario in cui ci sono corsi ed è dunque scontata la presenza di bambini oltre che di adulti. I ladri diventano sempre più impavidi. Qui c’è un supermercato, un bar, un via vai di gente e loro operano incuranti” – conclude.