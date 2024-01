Bari, degrado e rifiuti in cantiere in via Crispi: “Uno scempio”

“Discarica a cielo aperto in un cantiere in via Crispi”. A denunciarlo è Luigi Cipriani, segretario del Movimento Politico Riprendiamoci il Futuro. “Da mesi – spiega – nell’area antistante gli uffici dell’arca persiste un cantiere discarica che nessuno vede! Dove sono i solerti vigili? A chi spetta intervenire?” – prosegue sottolineando le continue lamentele da parte di cittadini e commercianti. “Denunciano una situazione igienico sanitaria e di scarsa sicurezza ignobile che persiste da mesi nell’area – ha aggiunto – pare che il cantiere sia stato aperto per l’installazione di una pensilina Amtab. Come possono i vigili che circolano in quella zona non aver mai visto questo scempio?” – ha concluso esortando un intervento.