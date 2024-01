Bari, telecamere sulle corsie preferenziali: come funzionerà il Brt

Ci saranno ancbe delle telecamere sulle corsie preferenziali per sanzionare gli automobilisti che le invaderanno. E poi pensiline di ultima generazione con schermi touch screen.

Svelati i dettagli del progetto vincitore dell’appalto del Brt, il sistema di trasporto urbano finanziato con 160 milioni di fondi Pnrr che permetterà la realizzazione di 4 linee dirette servite con bus elettrici.

Si tratta di modifiche tecniche e funzionali relative a tre (dei quattro) capolinea – via di Maratona, via Aquilino e piazza Moro, in corrispondenza dei quali saranno installate delle pensiline smart. Il progetto vincitore ha previsto la possibilità di incrementare gli stalli di sosta per i mezzi del Brt. Particolare attenzione è stata dedicata al layout delle stazioni di capolinea attraverso il miglioramento dei collegamenti pedonali con le aree limitrofe.

Al capolinea di via Di Maratona saranno piantati 40 nuovi alberi. Sarà realizzato anche un edificio al servizio degli utenti, con desk informativo e bagni. Ci saranno 16 stalli per la sosta delle auto, 17 dedicati al personale, 9 per disabili, 8 per i bus ordinari, 6 per i bus Brt e 3 punti di ricarica per i bus elettrici.

Sono diverse le varianti migliorative per piazza Moro dove convoglieranno la linea Rossa, la linea Blu e la linea Lilla con cadenza di dieci minuti più un eventuale rinforzo per le ore di punta. Qui gli stalli saranno riorganizzati per permettere una facile “comunicazione” tra le varie linee previste in arrivo e partenza.

Le pensiline di fermata saranno dotate oltre che di sedute, anche di un pannello informativo a messaggio variabile, telefono di emergenza, impianto di illuminazione a led, rastrelliere per bici e monopattini, colonnine di ricarica batterie per i mezzi elettrici. Non mancheranno telecamere, diffusori sonori, access point wi fi.

Inoltre su tutte le corsie preferenziali del Brt saranno installate videocamere capaci di verificare eventuali comportamenti illeciti o sanzionabili da parte dei veicoli privati. Per delimitare in maniera più evidente le corsie preferenziali, si prevede l’utilizzo di borchie in acciaio che garantiscono un’elevata resistenza ai carichi.

I lavori inizieranno nella seconda metà del 2024.