Dagli omaggi alle lotterie, ecco le nuove modalità di truffa online

Dagli omaggi per le feste ai regali, sino alle lotterie. Sono solo alcuni dei casi dietro cui si nascondano tentativi di phishing che mirano a rubare dati personali e bancari truffando chi si trova dall’altro lato dello schermo. Si tratta, in particolare, di truffe “confezionate” ideate proprio per i periodi di festa scoperte nel corso delle ultime festività dai ricercatori di Kaspersky.

Entrando più nel dettaglio, tra i casi evidenziati, spiccano quelli delle lotterie con siti creati ad hoc. Una di queste frodi si è verificata nelle Filippine dove alcune persone, sono state attirate su un sito dove una ruota della fortuna permetteva ipoteticamente di vincere dei soldi. Agli utenti veniva mostrata la presunta vincita, poi gli veniva chiesto di scegliere tra varie banche dove depositare i guadagni con l’obiettivo di accedere ai dati personali e alle credenziali bancarie.

Ma non solo. Un’altra modalità utilizzata per truffare online è quella delle criptovalute. La modalità è sempre la stressa, vengono creati siti copia di quelli ufficiali che consentono di convertire oggetti fisici da collezione in token, ovvero gettoni. Nel momento in cui i siti reali organizzano delle iniziative, come ad esempio le gift box di Capodanno, i truffatori creano una pagina di phishing con la stessa offerta, attirando così nel tranello le vittime.

“I truffatori sono creativi e astuti. Per questo dobbiamo controllare due volte tutte le offerte speciali che ci arrivano da e-mail sconosciute”, ha commentato Olga Svistunova, Senior Web Content Analyst di Kaspersky. Gli esperti, in tal senso, consigliano dunque di verificare sempre prima la fonte prima di accettare qualsiasi offerta speciale e, inoltre, di digitare l’Url del sito nella barra degli indirizzi e non aprire il link dalle email in quanto si potrebbe trattare di phishing. Infine, consigliano di diffidare dalle offerte che sembrano “troppo belle per essere vere”.