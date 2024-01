Meteo, weekend all’insegna del freddo: ma da lunedì torna il caldo

Ancora pochi giorni di freddo artico, ma da lunedì torna il caldo anomalo. È quanto emerso dalle previsioni meteo effettuate da Andrea Garbinato, resposnabile del sito “ILMeteo.it” secondo il quale, dopo il freddo intenso che ha colpito il paese, con temperature di circa 4-8 gradi inferiori alle medie tipiche del periodo, dalla prossima settimana si dovrà fare nuovamente i conti con il caldo.

In particolare, questo weekend, già a partire dalle prossime ore, sarà caratterizzato da freddo con maltempo al Centro-Sud. A partire da domani ci saranno ancora residui del ciclone proveniente dalle Baleari con fenomeni sulle Isole Maggiori e in Calabria e localmente sul Salento. Nel weekend sono attese anche ampie schiarite, con gelate nelle ore notturne su gran parte delle pianure, in particolare al Centro-Nord. Mente il Sud sarà caratterizzato da piogge sparse. Al centro invece precipitazioni su Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna, con fiocchi a 700-900 metri in nottata. In Sicilia e Calabria invece neve oltre i 1100 metri. Nelle giornate di venerdì e sabato, tendenzialmente, al Nord previsto cielo sereno con gelo notturno, al centro bel tempo con gelate notturne in pianura e al Sud, pioggia su bassa Calabria e Sicilia. Un peggioramento è previsto anche per la giornata di domenica, soprattutto sul versante tirrenico. A partire dalla prossima settimana però il freddo lascerà spazio al caldo.

