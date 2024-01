Uccide la compagna e poi si toglie la vita, tragedia in Trentino

Prima ha ucciso la propria compagna, poi si è tolto la vita. È accaduto in Trentino, in particolare nel Comune di Valfloriana. La coppia, che viveva in case separate, aveva tre bambini di età compresa tra i cinque e i dieci anni. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, un 45enne, avrebbe ucciso la sua compagna, Ester Palmieri 38enne, in un’abitazione, per poi impiccarsi. La donna, secondo quanto emerso, sarebbe morta dissanguata a causa delle ferite inferte, presumibilmente con un coltello. I due si stavano separando e non vivevano più insieme. Sul fatto sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Cavalese.

Foto Facebook