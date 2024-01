Alberobello, getta gatto in una fontana: “Così è morto Grey”

Ucciso un gatto ad Alberobello, un gatto che apparteneva ad una colonia felina vicino al Comune.

A scoprire cosa è accaduto una donna che accudiva l’animale, una commerciante del posto, che ha visto sui social delle foto di una ragazza che con un calcio spingeva nell’acqua di una fontana il povero animale.

Grey, questo il nome del gatto, è stato trovato congelato e zuppo e per lui non c’era piu nulla da fare. In seguito a queste immagini é stato possibile ricostruire cosa era accaduto. Sarà presentata denuncia. “Deve essere fatta giustizia per Grey”, Scrive la commerciante.