Bari, per quattro giorni chiude tratto di corso Sonnino

La ripartizione IVOP – Infrastrutture, viabilità e opere pubbliche rende noto che, con apposita ordinanza, da lunedì 15 fino al 19 gennaio, è stata istituita la chiusura temporanea al transito veicolare di corso Sonnino 131 nel tratto compreso tra via Vaccaro e via Libia per i lavori di allacciamento alla rete idrica di Acquedotto Pugliese.

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori l’Amtab comunica che da inizio servizio del 15 a fine servizio del 19 gennaio, le linee 2, 2/, 10 e 25 effettueranno le variazioni di percorso disponibili a questo link.