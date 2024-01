Dopo dieci anni il grande ritorno dei Club Dogo

Soundtrack da ascoltare durante la lettura: “Indelebili”

L’album che i fan aspettavano da ormai dieci anni. Il grande ritorno. Poco dopo la mezzanotte di ieri 11 gennaio è uscito il nuovo album dei Club Dogo che porta proprio il loro stesso nome.

“Club Dogo” contiene 11 tracce, ed è una sorpresa non solo per i fan ma anche per gli stessi membri. E’ proprio in un video che infatti Don Joe spiega che “non era scontata questa cosa .. ci eravamo già incontrati diverse volte, ma questa cosa di rincontrarsi per scrivere è una cosa completamente diversa, c’è stata subito empatia, che per la storia dei Dogo è fondamentale”.

L’ultimo album del gruppo risale infatti al 2014 “Non siamo più quelli di Mi fist” e da allora i tre artisti si erano presi una pausa per dedicarsi alle loro attività da solisti, anche se ufficialmente il gruppo non è mai stato sciolto.

Ma eccoli ancora. “Club Dogo” da alcuni è già stato definito l’album rap dell’anno. Nonostante il tempo tempo trascorso, Jake La Furia, Guè Pequeno e Don Joe sono amati dal proprio pubblico e amano il proprio pubblico. Prima dell’uscita dell’album c’è stato un quadro a fare da sfondo agli annunci che recitava per l’appunto “Club Dogo is for people” – “Club Dogo è per la gente”, è della gente. E non lo è solo nelle parole, lo è anche nei fatti. Qualche mese fa infatti, il gruppo con una menzogna, ha invitato in uno studio milanese uno dei più grandi fan della band. È stato lui il primo in assoluto a sapere che i Dogo tornavano insieme per un tour e per un disco, e nei mesi che hanno preceduto l’uscita del disco, ha sempre mantenuto il segreto.

I brani in “Club Dogo” trattano dei concetti chiave da sempre del gruppo: fama, metropoli, ragazze e lusso.

Si potrebbe quindi dire che il loro marchio di fabbrica è rimasto immutato, proprio come il loro logo, ovvero il cane a tre teste.

Altra costante è Milano. Da dove il gruppo ha scelto di ricominciare, dalla fortunata città d’origine che nel tempo ha saputo ispirarli e li ispira ancora. È proprio da Milano, dal Forum di Assago che parte il nuovo e attesissimo tour. Tre date subito sold-out, a cui ne sono seguite altre sette. Ad oggi, trovare un biglietto per i dieci appuntamenti che iniziano dal 10 marzo fino al 17 aprile, è praticamente impossibile.

Nonostante i cambiamenti nel panorama musicale e soprattutto nonostante la moltitudine di artisti attualmente presenti, i Club Dogo continuano a godere di un grandissimo successo: chi apprezzava la loro musica nei primi anni Duemila non ha mai smesso di ascoltarli e chi non li conosceva prima adesso ha finalmente modo di farlo.

Foto: Facebook