In arrivo un assaggio di primavera, temperature sino a 22 gradi

Nel corso dei prossimi aggiornamenti, se gli ultimissimi dati elaborati dal Centro Meteo Europeo ECMWF dovessero essere confermati, ci troveremo di fronte all’ennesima follia climatica degli ultimi tempi: sul “mare nostrum” potrebbe piombare una bolla d’aria eccezionalmente calda proveniente dal Deserto del Sahara che farebbe registrare valori termici eccezionali; pensate che si prevedono temperature al di sopra delle medie climatiche di 10°/12°. Tra il 18 ed il 20 gennaio 2024, orientativamente, il freddo potrebbe lasciare spazio all’Anticiclone Subtropicale Africano.

Questa bolla d’aria calda potrebbe addirittura catapultarci dal mezzo dell’inverno al bel mezzo della primavera e, specie sulle regioni centro meridionali, le due Isole Maggiori e le zone di montagna, le temperature massime potrebbero superare i 22°. Anche i venti particolarmente miti in arrivo dai quadranti meridionali faranno percepire temperature ancora più calde. Vista la distanza temporale non si escludono ribaltoni quindi questa notizia verrà approfondita nel corso dei prossimi appuntamenti meteo. Stando sempre agli ultimi dati elaborati per avere valori climatici più consoni al periodo invernale, con molta probabilità, saremo costretti ad aspettare la fine di gennaio e gli inizi di febbraio 2024.