Nuovi centri raccolta in Puglia, stanziati 13 milioni di euro

E’ pronto il nuovo bando della Regione Puglia per finanziare interventi di adeguamento dei centri comunali di raccolta differenziata. La misura, predisposta dall’assessorato all’ambiente guidato da Anna Grazia Maraschio, ha una dotazione finanziaria di 13 milioni di euro e l’entità del contributo massimo concedibile per ogni singola proposta progettuale è di 380mila euro.

“Vogliamo rafforzare ulteriormente il sistema di gestione dei rifiuti – spiega Maraschio – in cui i centri di raccolta giocano un ruolo fondamentale di prevenzione contro gli abbandoni e di riciclo virtuoso. Con l’implementazione dei centri di raccolta comunali da un lato lavoriamo sulla promozione culturale della sostenibilità, poiché i centri permettono di sensibilizzare la popolazione delle grandi città, così come quella dei piccoli paesi, sulla necessità di essere parte attiva nella riduzione dell’impatto ambientale delle attività umane”. Dall’altro lato “ampliamo – conclude l’assessore – la gamma dei servizi offerti, come per esempio la raccolta degli sfalci di potatura, inerti, tessili, oli alimentari, rifiuti ingombranti, consentendo il conferimento di frazioni che i cittadini non riescono a smaltire attraverso il servizio di raccolta domiciliare”.