Protesta mense a scuola a Bari, le famiglie chiedono più controlli

Continuano le polemiche sulle mense scolastiche. Oggi nel municipio 3 si è tenuto un incontro tra il vicepresidente del Municipio, Filippo Colonna e alcune mamme.

“Abbiamo letto insieme l’art 23 del capitolato speciale d’appalto del servizio di refezione scolastica del comune di Bari – spiega Colonna – inoltreremo richiesta formale al Comune per rendere pubbliche qualora non lo siano le analisi previste sui cibi serviti e di condividere sulle piattaforme social il link per consentire al maggior numero di persone possibili di accedevi e consultarle. Chiediamo di non indugiare e costituire, qualora non sia già stata costituita, la commissione tecnica per effettuare i controlli dopo le segnalazioni del pasto dell’otto gennaio 2024. Infine chiediamo di richiedere alla ditta Ladisa di modificare il piano di autocontrollo rilevando ogni giorno quanti pasti vengono buttati, se viene buttato il 50% di un determinato pasto allora si dovrà provvedere a ripensare a tale pietanza per evitare in tutti modi lo spreco alimentare imbarazzante a cui assistiamo”.