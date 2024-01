Bari, domenica c’è la “Motobenedizione”: i divieti

Si svolgerà domenica 14 gennaio, a partire dalle ore 9.30, la Motobenedizione 2024, il motoraduno organizzato dal gruppo Angeli della Strada ODV e dal Motoclub Andrea Testa, dedicato alla benedizione dei motociclisti e delle loro moto presso la Basilica di San Nicola.

La giornata proseguirà alle ore 10.30 con la santa messa dedicata ai motociclisti, mentre alle ore 11.45 ci sarà la benedizione del priore davanti alla Basilica. Seguirà, alle ore 12, il corteo in moto per la città di Bari con arrivo a Torre a Mare.

Per l’occasione, sono state previste le seguenti limitazioni alla circolazione:

Domenica 14 gennaio 2024:

dalle ore 5 alle 14, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata sulla via Lama di Giotta, ambo i lati, tratto compreso tra via Roma e via dei Trulli, in Bari – Torre a Mare;

dalle ore 8.30 alle 12, e comunque fino al termine della manifestazione, si autoriza, in deroga, la sosta delle motociclette dei partecipanti alla manifestazione sulle seguenti piazze:

a. piazza San Nicola;

b. largo Urbano II;

Dalle ore 11.30, relativamente al passaggio dei motociclisti, è istituito il divieto di circolazione sul seguente percorso:

piazza San Nicola, largo Urbano II, lung.re Imp. Augusto, piazzale IV Novembre, lung.re sen. A. Di Crollalanza, piazza A. Diaz, lung.re N. Sauro, piazza Gramsci, lung.re Perotti, corso Trieste, lung.re Di Cagno Abbrescia, via A. Giovine, via M. Interesse, via S. Giorgio, strada detta della Marina, via L. Colonna, via Bari, via Morelli e Silvati, via R. Resta, via P. Gargano, via Lama di Giotta.